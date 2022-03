Разработчики Ghostwire: Tokyo и The Evil Within готовят «совершенно новую» игру для Xbox

Завтра на Playstation 5 и PC выходит игра Ghostwire: Tokyo от студии Tango Gameworks, которая является частью Bethesda, а значит входит в Microsoft Gaming. Предполагается, что Ghostwire: Tokyo доберется до Xbox после окончания срока эксклюзивности для Playstation, а будущие проекты студии изначально будут эксклюзивными для экосистемы Xbox.

В рамках интервью порталу Famitsu Синдзи Миками, который является одним из руководителей Tango Gameworks, рассказал о будущей игре студии. По его словам, это будет нечто совершенно новое для них:

Джон Йоханас, руководивший DLC для The Evil Within и The Evil Within 2, работает над совершенно новой игрой, которая является полной противоположностью хоррору […] Это действительно хорошая игра, так что следите за ней.