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Разработчики Lost Ark готовы «рассмотреть» выход игры на Xbox

Разработчики Lost Ark готовы «рассмотреть» выход игры на Xbox


Несколько месяцев назад MMORPG Lost Ark добралась до западных игроков, тогда как в течение нескольких лет она была доступна в ограниченном числе регионов. Единственная платформа, где сейчас можно играть в Lost Ark, это PC. Но разработчики не исключают возможности выпустить игру на Xbox или Playstation — об этом они рассказали в рамках интервью.

Лидер проекта Сумин Парк рассказал в интервью vg247, что игра может выйти на приставках Xbox, если этого захотят фанаты:

Если Lost Ark на консолях — это то, чего действительно хотят фанаты, то я думаю, что это то, что должны рассмотреть обе стороны!

Отметим, что после выхода на Западе игра Lost Ark собрала огромную аудиторию игроков, у нее сейчас около 150 тысяч отзывов в Steam, которые «в основном положительные». Сам же проект является условно-бесплатным.


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По материалам: newxboxone

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