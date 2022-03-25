Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены спектаклей в Санкт-Петербурге

Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены спектаклей в Санкт-Петербурге

Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены спектаклей в Санкт-Петербурге
Актриса Рената Литвинова месте с певицей Земфирой перебрались в Париж. Артистка сообщила поклонникам, что пока не приедет. 55-летняя Рената Литвинова уже несколько недель находится в Европе. Артистка уехала вместе с Земфирой в Париж, где у нее есть недвижимость. Поначалу ходили слухи, что звезды улетели в заранее запланированный отпуск, но пока они не собираются возвращаться. По крайней мере, спектакли с участием Ренаты в Санкт-Петербурге были отменены. 31 марта и 1 апреля в культурной столице должны были состояться показы «Звезды вашего периода», но постановку в последний момент заменили на «Сирано де Бержерак». Рената долго хранила молчание, но в итоге прокомментировала изменения в своем расписании.
Рената Литвинова «Я так мечтала, точнее мы с артистами так мечтали о гастролях в Санкт- Петербурге. Очень ждали этих дней, чтобы показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике. Но я не приеду… Прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов. Надеюсь, мы еще сыграем. Спасибо вам за понимание. Я не пропадаю», — подчеркнула Литвинова. «Мы очень ждём ❤️Спасибо, что написали это, это действительно важно», «Очень жаль … очень … ведь театр и искусство должно жить и быть вне политики», «Рената, приезжайте! Искусство сейчас нужно как никогда! Не бросайте нас!», «Эх, надеюсь когда-нибудь все-таки посмотреть спектакль в Петербурге или не в Петербурге ❤️», «Кстати я тоже не до конца понимаю, почему Рената уехала и пока не возвращается. Столько отменилось спектаклей... То есть не будь спектаклей — ок, понимаю. Но ведь тут её ждут, тут она очень нужна. Быть может, нужнее даже — чем там. Не понимаю», пишут поклонники актрисы. Напомним, что Рената активно выступала против спецоперации на Украине. Аналогичной позиции придерживалась и Земфира, которая даже записала пацифистскую песню. Сейчас знаменитости очень осторожно высказываются о происходящем, не оставляя надежды вернуться в Россию. Так или иначе, на Родине у Литвиновой есть огромная армия поклонников. Многие из них рассчитывают, что вскоре ситуация изменится и им удастся насладиться творчеством кумира.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены спектаклей в Санкт-Петербурге
Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены
О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец
О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец
Xbox объединился с Wolverine, чтобы выпустить обувь в стиле Halo
Xbox объединился с Wolverine, чтобы выпустить обувь в стиле Halo
В крови человека впервые обнаружили частицы пластика
В крови человека впервые обнаружили частицы пластика
Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Ольгу Бузову обхамили со сцены
Ольгу Бузову обхамили со сцены
Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение
Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение
Максим Галкин нашел себе работу заграницей
Максим Галкин нашел себе работу заграницей
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей

Топ на сегодня

Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины
Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
На Нюшу обрушилась волна хейта
На Нюшу обрушилась волна хейта
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день

Еще по теме

Рената Литвинова прокомментировала слухи о своём браке с Земфирой
Литвинова опровергла свадьбу с Земфирой
Рената Литвинова готова подать в суд на СМИ за выдумки о "свадьбе" с Земфирой
Рената Литвинова для фотосессии принарядила ноги (фото)