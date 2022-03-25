Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены спектаклей в Санкт-Петербурге

Актриса Рената Литвинова месте с певицей Земфирой перебрались в Париж. Артистка сообщила поклонникам, что пока не приедет. 55-летняя Рената Литвинова уже несколько недель находится в Европе. Артистка уехала вместе с Земфирой в Париж, где у нее есть недвижимость. Поначалу ходили слухи, что звезды улетели в заранее запланированный отпуск, но пока они не собираются возвращаться. По крайней мере, спектакли с участием Ренаты в Санкт-Петербурге были отменены. 31 марта и 1 апреля в культурной столице должны были состояться показы «Звезды вашего периода», но постановку в последний момент заменили на «Сирано де Бержерак». Рената долго хранила молчание, но в итоге прокомментировала изменения в своем расписании.Рената Литвинова «Я так мечтала, точнее мы с артистами так мечтали о гастролях в Санкт- Петербурге. Очень ждали этих дней, чтобы показать спектакль «Звезда вашего периода» любимой публике. Но я не приеду… Прошу прощения у моих зрителей и у моих артистов. Надеюсь, мы еще сыграем. Спасибо вам за понимание. Я не пропадаю», — подчеркнула Литвинова. «Мы очень ждём ❤️Спасибо, что написали это, это действительно важно», «Очень жаль … очень … ведь театр и искусство должно жить и быть вне политики», «Рената, приезжайте! Искусство сейчас нужно как никогда! Не бросайте нас!», «Эх, надеюсь когда-нибудь все-таки посмотреть спектакль в Петербурге или не в Петербурге ❤️», «Кстати я тоже не до конца понимаю, почему Рената уехала и пока не возвращается. Столько отменилось спектаклей... То есть не будь спектаклей — ок, понимаю. Но ведь тут её ждут, тут она очень нужна. Быть может, нужнее даже — чем там. Не понимаю», пишут поклонники актрисы. Напомним, что Рената активно выступала против спецоперации на Украине. Аналогичной позиции придерживалась и Земфира, которая даже записала пацифистскую песню. Сейчас знаменитости очень осторожно высказываются о происходящем, не оставляя надежды вернуться в Россию. Так или иначе, на Родине у Литвиновой есть огромная армия поклонников. Многие из них рассчитывают, что вскоре ситуация изменится и им удастся насладиться творчеством кумира.