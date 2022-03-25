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Россия планирует выйти из соглашения о пенсиях в СНГ

Россия планирует выйти из соглашения о пенсиях в СНГ

14:27  Автор: Кристина Стащенко



С 1 января 2023 года Россия планирует денонсировать Соглашение о гарантиях прав граждан — участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения. Изменения не отразятся на пенсионерах и главным образом затронут мигрантов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный Минтрудом и МИДом законопроект. 

Уточняется, что со странами ЕАЭС Россия уже заключила новое соглашение. 

Действующее соглашение было актуальным для поколений граждан, работавших в СССР, следует из пояснительной записки. Тем не менее, с момента его подписания прошло 30 лет и страны-участницы перешли от госсистемы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов. В связи с этим положения договора СНГ «не позволяют гражданам указанных государств в полной мере реализовать свои пенсионные права при выходе на пенсию».

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Законопроект согласован с Минэкономразвития, Пенсионным фондом, Минфином. Его также поддержали в государственно-правовом управлении президента и Счетной палате. 

Одной из причин для отказа стала нагрузка на российский бюджет: заработок живущего в России пенсионера, полученный в государствах СНГ, рассматривается как полученный в РФ и подразумевает перевод национальной валюты в рубли по курсу на дату назначения пенсии.  

«Денонсация позволит нам сэкономить значительные средства, по оценкам — более двух миллиардов рублей. Как следует из пояснения правительства, прошло с момента заключения этого соглашения уже более 30-ти лет и в странах-участницах, соответственно, произошли изменения по пенсионным системам. Поэтому предполагается, что положения старого договора уже не соответствуют современным принципам и требованиям времени и пенсионным системам стран-участниц. Поэтому отказ от соглашения, в принципе, рассматривается как некое облегчение бюджетных обязательств России», — приводит портал «ДумаТВ» комментарий члена думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб («Единая Россия»).


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Соглашение было подписано в 1992 году между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией Узбекистаном и Украиной. В соответствии с документом, назначает и выплачивает пенсии государство постоянного проживания человека независимо от его гражданства. Взаимные расчеты стран не предусмотрены (если нет отдельных двусторонних договоров). При этом учитывается весь трудовой стаж и заработок, приобретенный в СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. 

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#пенсии


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По материалам: pnp.ru

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