Россия в ООН призвала к ответственности за атаки на психику людей по теме Украины

Тема: Военная операция на Украине

20:41 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Арриа», предложил ввести ответственность за информационные атаки в ситуации вокруг Украины, которые стали серьезным ударом по психическому сознанию миллионов людей, в том числе в России, передает в пятницу ТАСС.

По его словам, ряд средств массовой информации, в том числе зарубежных, уже разоблачают украинские пропагандистские кампании, показывая использование в них фейков и неонацистской символики.

Чумаков добавил, что в России ведется работа по оказанию экстренной психологической помощи населению, эвакуировавшемуся из Донецкой и Луганской народных республик и восточных регионов Украины. Так, всего за месяц, в период с 18 февраля по 18 марта, помощь была оказана более 10 тыс. человек.

Дипломат выразил сожаление, что ряд делегаций использует серьезную тему психического здоровья в пропагандистских целях, но при этом «молчат о многократных обстрелах киевскими военными психдиспансеров Донбасса, многолетней жизни его жителей в условиях войны, задокументированных преступлениях нацбатальонов и использовании ими мирных граждан как живого щита».

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков об Украине

16 марта президент Владимир Путин заявил, что против России развернута масштабная кибератака, «людей пичкают фейками».

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