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СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей

СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей

46-летняя Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал. Звезда оказалась в звездном списке должников ФНС, сообщает "Комсомольская правда".

По данным издания, балерина задолжала государству более 300 тысяч рублей, что ставит под угрозу ее последующую поездку на любимые Мальдивы. 


Накопившаяся сумма - налоги за квартиры, дома, машины и землю. Самая внушительная платежка на 110 тыс. рублей - за недвижимость, располагающуюся в центре Москвы.

Согласно закону, граждане становятся невыездными с долгом, превышающим 30 тысяч рублей - их запросто могут развернуть прямо в аэропорту.

Недавно Волочкова попала в очередной скандал. В Сети было обнародовано видео, на котором балерина демонстрирует свою обнаженную грудь полицейским.

На опубликованных кадрах можно увидеть Анастасию Волочкову, которая спорит с полицейскими в аэропорту.

В какой-то момент скандальная балерина снимает лифчик и демонстрирует свою голую грудь. Причиной этого якобы стал спор с сотрудницей полиции, которой балерина пыталась объяснить, что она в свои 40 лет выглядит лучше нее.

Как отмечает Lenta.ru, скандал в аэропорту случился пару недель назад - Анастасия Волочкова многократно оскорбила полицейских после того, как те сделали артистке замечание за нахождение в общественном месте без маски.

По данным издания, теперь Волочковой может грозить уголовка за оскорбление представителя власти и административный штраф за хулиганство (демонстрацию груди).


В то же время источник ФАН утверждает, что уголовное дело против артистки скорее всего не получит отягчающих обстоятельств, так как даже не было возбуждено.

Помимо этого, суд по причине неверного оформления документов отклонил поданное заявление об административном правонарушении.

Как писал NEWSTES, ранее в Сети высмеяли Волочкову за постельное фото с плетью.

Знаменитости шоу-бизнес Анастасия Волочкова долги Волочковой
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По материалам: uposters.ru

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