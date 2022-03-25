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Создатели кровавого шутера Scathe показали новый геймплей

Создатели кровавого шутера Scathe показали новый геймплей


Scathe — шутер, который в феврале этого года анонсировали для приставок Xbox One, Xbox Series X | S и других платформ. Игра пока не имеет даты релиза, но уже выглядит весьма любопытно, особенно для поклонников кровавых шутеров от первого лица, вроде DOOM.

Сегодня разработчики представили новое видео по игре Scathe, где показали геймплей проекта. В этом видео разработчики рассказывают про механику Bullet Hell в Scathe и как уклонение от града пуль увеличивает интенсивность действия FPS. Ролик длится всего пару минут, и в нем можно посмотреть на сражения с обычными врагами и боссами.


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Отметим, что игра Scathe пока не имеет даты релиза. Напомним, что проект предполагает одиночное прохождение, но будет в нем и кооператив до 3 игроков.

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По материалам: newxboxone

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