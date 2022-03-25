Срок приостановки деятельности МСП предложили сократить

12:53 Автор: Виктория Карташева

Законопроект: № 94531-8

Глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин внес на рассмотрение палаты законопроект, сокращающий срок приостановки деятельности МСП с 90 до 10 суток.

Одним из видов наказания за совершение административного правонарушения социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО) и субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) является приостановка их деятельности. Сейчас она устанавливается на срок до 90 суток.

По мнению автора законопроекта, с учетом нынешней экономической ситуации такая мера чрезмерна и может нанести «непоправимый финансовый ущерб». В связи с этим, срок административного приостановления деятельности предлагается для МСП и СОНКО сократить с 90 до 10 суток.





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Помимо этого, предлагается закрепить невозможность применения такого вида наказания, если субъекты МСП и СОНКО устранили обстоятельства еще до окончания разбирательства по делу об административном правонарушении.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в России снизят административную нагрузку на малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации. В частности, предусмотрено уменьшение размера административного штрафа для социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП, относящихся к категориям микро- и малых предприятий, за счет распространения на них тех же правил, что действуют для индивидуальных предпринимателей.

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