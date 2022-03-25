Страховать жизнь будут по новым правилам

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Ольга Шульга

Начинают действовать новые минимальные требования к накопительному и инвестиционному страхованию жизни. Соответствующее указание Банка России выступает в силу с 25 марта.

Согласно новым правилам, полисы начнут действовать с момента уплаты первого взноса. Страховая компания не сможет отказать в страховой выплате, если у человека диагностировано любое, в том числе социально значимое заболевания во время действия договора. Событие, не являющиеся страховым случаем, — это смерть по причинам, связанным с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением или отравлением.

Законы, вступающие в силу с 25 марта

Впредь страховщик будет обязан при продаже страховки раскрывать историческую доходность по завершившимся за последние три года полисам. Также он должен будет показать клиенту, на какую сумму тот может рассчитывать в случае реализации предусмотренных договором рисков за вычетом уплаченной страховой премии.

Новые требования не касаются договоров со страховой премией более 1,5 миллиона рублей.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.

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