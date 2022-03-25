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В крови человека впервые обнаружили частицы пластика

В крови человека впервые обнаружили частицы пластика

Ученые в Нидерландах исследовали кровь 22 человек и в 17 случаях нашли в ней пластик. Материал присутствует в микроскопических дозах – около 1,6 микрограмма на 1 миллилитр.

В основном удалось найти частицы полиэтилентерефталата. Такой вид пластика обычно применяется при производстве бутылок и других видов упаковки пищевых продуктов. Он считается безопасным, однако до этого его ни разу не выявляли непосредственно в кровеносной системе, поэтому требуются дополнительные исследования.


Как отмечает издание Handelsblatt, в четверти случаев был также найден полиэтилен, предположительно попавший в организм из пластиковых пакетов. По данным новейших исследований, микропластик может мешать эритроцитам переносить кислород, причем он легко проникает в плаценту плода. Его частицы могут быть в пище, воде и просто в воздухе, но доказательств их комплексного вреда пока не найдено.

Ruposters писал, что в России с прошлого года изучают возможность запрета использования неперерабатываемого пластика.

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По материалам: uposters.ru

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