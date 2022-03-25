Валентин Юдашкин продает недвижимость в США

Модельер Валентин Юдашкин срочно выставил на продажу элитную квартиру в Нью-Йорке. Российский дизайнер Валентин Юдашкин в связи со сложившейся мировой ситуацией решил срочно продать элитную квартиру в США. Американские журналисты пишут, что кутюрье выставил на продажу пентхаус, который находится в здании Curzon House, недалеко от Пятой авеню в Нью-Йорке. Покупал Юдашкин квартиру за 5,7 миллиона долларов, сейчас просит 8,17. Квартира, общей площадью в 270 «квадратов», имеет две спальни, солярий, гостиную, собственный лифт и террасу с видом на Центральный парк, пишет New York Post.Валентин Юдашкин с женой Отметим, что после начала спецоперации по освобождению Донбасса Валентин Юдашкин не делал абсолютно никаких заявлений. И все же организаторы Недели высокой моды в Париже посчитали неэтичным, что кутюрье так и не осудил действия властей своей родной страны. Более того, Юдашкину припомнили, что именно он в свое время занимался разработкой дизайна новой формы для российских военных.