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Валя Карнавал рассказала о своей пластике

Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Певица Валя Карнавал призналась, как меняла себя. Эта эпатажная и еще совсем молодая звезда во многом обязана своей популярностью яркой внешности. Вот только поклонников волнует вопрос: досталась ли она Вале Карнавал от природы — или девушка сделала себя сама? Многие предполагали, что участница шоу «Звезды в Африке» прошла через несколько пластических операций, в том числе увеличила грудь. Но певица заверяет поклонников: у нее была только одна пластика. Более того, и от ее последствий Валя, по ее словам, недавно избавилась — и теперь у нее абсолютно натуральная внешность.
Валя Карнавал «До недавнего времени у меня были увеличены губы. Месяц назад я сделала коррекцию, и мне всё оттуда выкачали. Теперь вся моя внешность абсолютно натуральная, но поэкспериментировать стоило. Было классно и прикольно, но мне не нравятся накачанные губы, длинные ногти. Я могу сделать ногти на пару дней, а потом снять. Мне в последнее время не нравятся наращённые ресницы, накрашенные брови»,— поделилась певица с vokrug.tv. Ранее Валя Карнавал рассказывала, что эту пластическую операцию ей пришлось сделать для того, чтобы избавиться от последствий детской травмы. Как выяснилось, в детстве она очень сильно разбила губу, когда каталась в парке на колесе обозрения вместе со своей тетей. В тот момент, когда колесо сильно пошатнулось, девочка ударилась о железный прут лицом, после чего у нее остался заметный шрам, «уводивший» губу немного вниз и создававший асимметрию лица. Поэтому в 16 лет она и сделала операцию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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