Власти Праги нашли очередной способ "уколоть" Россию

Вадим Карасев

Городской совет Праги переименует улицу, на которой находится российское посольство. Теперь часть улицы Коруновачни, где расположено здание дипмиссии, будет называться улицей Украинских героев.

"Муниципалитет района Прага 6 принял решение о переименовании части улицы Коруновачни, на которой находится посольство России, в улицу Украинских героев. Это решение уже утвердила комиссия по названиям мэрии Праги и депутаты городского совета", - сказал представитель муниципалитета Ян Хабр.

По его словам, перемены не затронут интересы местных жителей, так как на отрезке улицы длиной около 150 метров находятся лишь административные здания. Тем не менее новое название еще должны одобрить члены руководства мэрии города.

В феврале прошлого года по инициативе муниципальных властей района Прага 6, площадь у посольства РФ в Чехии была названа площадью Бориса Немцова. В апреле того же года на улице Интербригад в районе Прага 6 был демонтирован и перенесен в депозитарий памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Ранее Ruposters писал, что премьер Чехии анонсировал годы негативных последствий от ситуации на Украине.

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