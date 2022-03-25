Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Власти Праги нашли очередной способ "уколоть" Россию

Власти Праги нашли очередной способ "уколоть" Россию

Власти Праги нашли очередной способ "уколоть" Россию

Городской совет Праги переименует улицу, на которой находится российское посольство. Теперь часть улицы Коруновачни, где расположено здание дипмиссии, будет называться улицей Украинских героев.

"Муниципалитет района Прага 6 принял решение о переименовании части улицы Коруновачни, на которой находится посольство России, в улицу Украинских героев. Это решение уже утвердила комиссия по названиям мэрии Праги и депутаты городского совета", - сказал представитель муниципалитета Ян Хабр.


По его словам, перемены не затронут интересы местных жителей, так как на отрезке улицы длиной около 150 метров находятся лишь административные здания. Тем не менее новое название еще должны одобрить члены руководства мэрии города.

В феврале прошлого года по инициативе муниципальных властей района Прага 6, площадь у посольства РФ в Чехии была названа площадью Бориса Немцова. В апреле того же года на улице Интербригад в районе Прага 6 был демонтирован и перенесен в депозитарий памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Ранее Ruposters писал, что премьер Чехии анонсировал годы негативных последствий от ситуации на Украине.

посольство России Прага
# Россия / Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В крови человека впервые обнаружили частицы пластика
В крови человека впервые обнаружили частицы пластика
Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Ольгу Бузову обхамили со сцены
Ольгу Бузову обхамили со сцены
Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение
Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение
Максим Галкин нашел себе работу заграницей
Максим Галкин нашел себе работу заграницей
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных

Топ на сегодня

Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины
Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
На Нюшу обрушилась волна хейта
На Нюшу обрушилась волна хейта

Еще по теме

В Праге решили переименовать площадь у посольства РФ в честь Немцова
Власти Праги потребовали от посольства России вернуть полгектара земли
Посольство РФ в США не выступит против переименования улицы в честь Немцова
Сквер возле посольства РФ в Киеве назовут в честь Немцова