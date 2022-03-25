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Второй сезон сериала Halo начнут снимать летом этого года

Второй сезон сериала Halo начнут снимать летом этого года


Сегодня в сервисе Paramount+ станет доступен сериал Halo. В России он должен появиться в Амедиатеке завтра — 25 марта. Ранее разработчики сериала уже подтверждали, что сериал будет продлен на второй и третий сезон. Подготовки к съемкам второго сезона, как стало известно от актера Пабло Шрайбера (Мастер Чиф в сериале), идут полным ходом.

Пабло рассказал, что начать съемки второго сезона сериала Halo планируют летом 2022 года:

Намерены возобновить съёмки этим летом. Мы пока не знаем точную дату начала съёмок, но производство нового сезона начнётся летом. У нас есть определённая дата, к которой мы должны закончить всю работу, поскольку команде нужны некоторые локации, вид которых зависит от погодных условий.

Напомним, что первый сезон сериала Halo находился в разработке почти 10 лет с момента анонса, проект множество раз перезапускали.


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По материалам: newxboxone

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