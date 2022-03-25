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Xbox объединился с Wolverine, чтобы выпустить обувь в стиле Halo

Xbox объединился с Wolverine, чтобы выпустить обувь в стиле Halo


Компания Microsoft объявила о партнерстве с брендом одежды и обуви Wolverine, чтобы выпустить спартанские ботинки. Предполагается, что в течение года будет выпущено несколько ботинок в серии Halo. Первая модель называется Wolverine x Halo: The Master Chief.

Вот как описывают обувь создатели:

Ботинки Master Chief, изначально вдохновленные ботинками Wolverine’s Hellcat, являются единственными в своем роде, в них воплощена эстетика дизайна культовых доспехов Чифа и знаки отличия из вселенной Halo. Эти легендарные рабочие ботинки прочны, как доспехи Мьёльнир, и в то же время обеспечивают непоколебимый комфорт, прочность и поддержку, которыми славится Wolverine во всех своих рабочих ботинках.

Всего будет выпущено 117 пар такой обуви, а продавать их будут на сайте производителя по $225.

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По материалам: newxboxone

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