За сбежавшую Чулпан Хаматову вступился блогер

На актрису Чулпан Хаматову обрушился шквал критики за ее эмиграцию. Недавно артистка объявила об эмиграции. Сейчас актриса вместе с дочерьми в Латвии, где ей уже предложили работу в местном театре. Звезда призналась, что боится возвращаться на родину, ведь буквально ощущает обрушившийся на нее негатив. 46-летнюю Чулпан действительно многие обвинили в предательстве, причем не только родной страны, но и дела всей жизни — нужного и важного. Речь идет о благотворительном фонде «Подари жизнь». Хейтеры считают, что актриса попросту пользовалась пожертвованиями в личных целях и пожелали ей никогда не возвращаться на родину. Звезду назвали двуличным человеком, не обошлось даже без язвительных реплик о ее внешности. Ради роли Елизаветы Глинки в фильме «Доктор Лиза» артистка перекрасилась в блондинку, коротко постриглась и сменила имидж.Чулпан Хаматова На защиту Хаматовой встала Ника Белоцерковская. «Прическа Чулпан им не нравится. Офигеть. А про 75 тысяч спасенных детей уже все забыли», — обратилась к хейтерам Ника. Кулинарный блогер отметила, что ради жизни смертельно больного ребенка люди готовы на все. «Какие двойные стандарты?! Еще один шанс на жизнь?! Тут вообще быть не может никакого стандарта», — негодовала она. Белоцерковская добавила, что злопыхатели — попросту равнодушные люди. «Все виноваты, но найдем тех, кто сейчас виноватее. Скотный двор во всей его скотной красе. Простите, что выпала из социальных сетей. На меня тут обрушилось всякого. А Чулпан — ангел», — заключила автор. Напомним, что Ника находится под следствием. На прошлой неделе на нее завели уголовное дело за ложную информацию о действиях российских военных. Писательнице грозит многомиллионный штраф и 15 лет лишения свободы.