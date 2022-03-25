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Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Козерогам

Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Козерогам

У каждого Знака Зодиака есть свое число-покровитель. Оно выступает в роли помощника и сильного оберега. Астрологи и нумерологи объединили усилия для того, чтобы рассказать, какое число помогает козерогам и как правильно использовать его силу.


Козероги относятся к самым ответственным и надежным Знакам Зодиака, что абсолютно не удивительно, ведь их покровителем является число, которое рождает в них такие качества характера.

Расчет числа удачи для Козерогов

Чтобы узнать, какое число управляет энергетическими потоками этих людей, необходимо знать даты начала и завершения периода актуальности этого Знака. Козероги появляются на свет, в отрезок времени, начинающийся с 23.12 и заканчивающийся 19.01. Также для вычисления числа-талисмана потребуется порядковый номер Козерога в зодиакальном круге — то есть 10. Складываем все цифры вместе:

(2+3+1+2)+(1+9+0+1)+1+0=20. 2+0=2.

Получается, что главным покровителем Козерогов является число Два. Двойка олицетворяет собой самостоятельность, уединение, силу воли. Все это как раз свойственно Козерогам. Это очень сильное число с ярко выраженной мужской энергетикой. Оно указывает на то, что Козерогам нужно полагаться лишь на себя самих. Чем более самодостаточными эти люди становятся, тем чаще к ним приходит удача.


Двойка дарит Козерогам физическую и эмоциональную выносливость. Она делает их сознание нерушимым и очень мощным. Это люди, которыми крайне непросто манипулировать.

Как правильно использовать Козерогам энергетику Двойки

Во-первых, нужно знать, в какое время нужно проявлять максимальную активность. Если говорить о конкретном дне, то речь может идти об отрезке времени с 01:00 до 01:59, а также с 10:00 до 10:59. именно в эти часы люди данного Знака наиболее продуктивны. Если нужно решить какую-то сложную задачу или принять важное решение, лучше делать это именно в эти часы.

Что касается дней недели, то наиболее продуктивным для Козерогов является вторник. Согласно исследованиям ученых, именно в этот день люди успевают решать больше всего запланированных задач. Если говорить про месяц, то лучшими днями для максимальной активности можно назвать каждое 2, 11, 20 число месяца.

Лучше всего с энергетикой данного числа сочетаются украшения из золота, платины, мельхиора. Золото помогает наполняться Козерогам энергией и мотивацией. Платина помогает не срываться лишний раз эмоционально а мельхиоровые изделия повышают интуицию.

Из камней-талисманов самыми лучшими помощниками Двойки и Козерогов можно назвать минералы стихии Огня и Земли: опал, сердолик, циркон, кунцит, гематит. Во всех них Огонь и Земля соединены воедино мощной силой природы.


Также Двойка отлично сочетается с силой некоторых рун. Самой лучшей руной в этом плане можно считать Перт. Она существенно ускорят процесс личностного роста и укрепляет память Козерогов, дает им мотивацию для получения новой информации. Вот как выглядит руна Перт:


Чтобы задобрить Двойку, козерогам нужно максимально быстро браться за новые дела и задачи, не откладывая ничего на потом. Это число очень не любит, когда люди данного Знака ленятся и занимаются тем, что в данный момент совершенно не актуально.

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По материалам: dailyhoro.ru

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