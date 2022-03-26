30 лет в единении постсоветского пространства. Часть 2

Тема: 30 лет в единении постсоветского пространства

00:00 Автор: Александра Медведева

Межпарламентская ассамблея стран-участниц Содружества Независимых Государств отмечает юбилей. Основная идея созданной 30 лет назад структуры — разработка модельных законов — рамочных документов с основными понятиями и принципами. Мы выбрали 30 из более чем 600 принятых за прошедшие годы документов, которые легли в основу суверенного законодательства бывших союзных республик, сохранив, таким образом, единство взглядов на многие вопросы.

1993 год. Таможня.

Назревало становление новой таможни. В комментариях к Таможенному кодексу за авторством Попова И.Н., Шнур Л.В. говорится, что после распада СССР на территории бывшего союзного государства осталось лишь 20 процентов работающих таможен, а штатная численность работников в 1992 году не превышала 8000 человек. Необходимо было возрождать опыт дореволюционной России и переориентировать таможенный контроль внутрь страны, в сторону основной массы грузооборота. Этим и занимались в странах в первых годы после распада СССР.





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В справочнике Милякова Н.В. «Таможенная пошлина» приводятся такие данные: в течение 1992 года доля внутренних таможен в общем количестве обработанных грузовых деклараций возросла с 67,9 до 81,5 процента, доля пограничных сократилась с 32,1 до 18,5 процента соответственно. К 1993 году число пограничных таможен увеличилось в два раза, а число внутренних таможен — на одну треть. Было создано восемь новых региональных таможенных управлений. В итоге за три года работы разветвленной российской таможенной службы в доход государства поступило более 19 триллионов рублей.

В этот период, 23 мая 1993 года, МПА СНГ приняло четвертый по счету, но не по значимости рекомендательный законодательный акт «Согласованные общие принципы регулирования таможенного дела в государствах — участниках Межпарламентской Ассамблеи». Основная цель — защита национального рынка, стимулирование развития экономики, обеспечение экономической безопасности государства, поощрение конкуренции и решение задач торговой политики. Документом установлен запрет на причинение вреда, унижения чести и достоинства и совершения иных неправомерных действий в отношении лиц, вступающих в таможенные правоотношения.

«Все физические и юридические лица на равных основаниях имеют право на ввоз и вывоз товаров, в том числе при осуществлении внешнеэкономической деятельности, кроме случаев, предусмотренных национальным законодательством», — говорилось в документе.

А таможенным службам было рекомендовано обмениваться информацией по законодательству и тарифам, статистике, созданию свободных беспошлинных зон и другой информацией, представляющей взаимный интерес.

Продолжение следует.

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