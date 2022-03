Аналитик назвал цену добавления Marvel’s Guardians of the Galaxy в Game Pass





Marvel’s Guardians of the Galaxy — одна из лучших игр прошлого года, которая не оправдала ожидания Square Enix по продажам. В марте проект добавили в подписку Game Pass, тем самым доступ к нему получило огромное число игроков.

Аналитик финансового агентства MST Financial Дэвид Гибсон назвал сумму, которую Microsoft отдала за добавление в подписку Game Pass игры Marvel’s Guardians of the Galaxy. По его словам, корпорации игра обошлась в $5-10 млн, при этом он не указывает источники, откуда получил информацию о такой сумме сделки между Microsoft и Square Enix.

Дэвид Гибсон в своем сообщении отмечает, что Square Enix добавлением Marvel’s Guardians of the Galaxy в Game Pass заработала около $2 на каждом подписчике сервиса, тогда как розничная цена игры составляет $29, из-за чего издательству не особо выгодны такие сделки.