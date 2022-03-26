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Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей Playstation и Nintendo

Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей Playstation и Nintendo


Аналитическая компания DFC Intelligence, которая занимается, помимо прочего, игровой индустрией, опубликовала прогноз консольного рынка на ближайшие 4 года. Согласно их отчету, Xbox в ближайшие годы ждет рост продаж игр, тогда как основные конкуренты — Sony и Nintendo — потеряют часть рынка.

Ниже можно видеть слайды, которые опубликовали аналитики. По оценке DFC Intelligence, в данный Sony лидирует на рынке программного обеспечения для консолей с 43% от общего дохода (комбинация дисковых и онлайн-продаж), за ней следует Nintendo с 37%, а Xbox замыкаете тройку, имея только 20% рынка.


В новом прогнозе на 2026 год аналитики показывают, что доля рынка Xbox от Microsoft вырастет на 7%, в то время как Playstation потеряет 4%, а Nintendo — 3%, в сравнении с 2021 годом.


Отметим, что в этот прогноз заложена консоль Nintendo следующего поколения, выпуск которой, по мнению DFC Intelligence, планируется к 2024 году.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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