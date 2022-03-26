Астраханские депутаты предложили поправки в закон об обращении с животными

19:24 Автор: Кристина Стащенко

Законопроект: № 95374-8

Депутаты Думы Астраханской области разработали законопроект, которым предлагается установить принцип приоритета безопасности человека при обращении с животными, а также разрешить умерщвлять безнадзорных питомцев, проявляющих немотивированную агрессию.

Соответствующие поправки предлагается внести в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и отдельные законодательные акты РФ.

В соответствии с действующим законодательством, находящихся в приютах животных запрещено умерщвлять. Исключения сделаны для случаев, когда это необходимо, чтобы предотвратить страдания питомца, у которого установлено неизлечимое заболевание или неподдающиеся лечению последствия травмы.

Данную норму предлагается распространить и на животных, проявляющих немотивированную агрессию в отношении других животных или человека, так как они опасны для сотрудников приюта и их содержание в приютах «требует весьма серьезных финансовых ресурсов». Также в пояснительно записке отмечается, что федеральным законом не установлен порядок определения немотивированной агрессии.





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В связи с этим астраханские депутаты предлагают дополнить принципы обращения с животными и закрепить приоритет безопасности человека, установить, что порядок и критерии определения немотивированной агрессии определяют уполномоченные федеральные власти и разрешить умерщвлять проявляющих немотивированную агрессию питомцев.

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ответ на аналогичную инициативу трех областных депутатов заявил, что разрешение умерщвлять немотивированно агрессивных собак привело бы к злоупотреблениям, коррупционным схемам и истреблению всех собак подряд, никто не собирается возвращать эвтаназию.

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