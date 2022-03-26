Директор Макса Барских высказался о его выступлениях в России

Певец Макс Барских угодил в скандал из-за своих заявлений. Еще недавно артист публично заявил, что больше не намерен давать концерты на территории России. Да и вообще певец не хотел даже приезжать в нашу страну. Так что же изменилось? Дело в том, что Макс Барских отказался не от всех выступлений… Для олигархов и других состоятельных персон музыкант готов по-прежнему петь! «В принципе, можно было бы организовать. Но опять же мы должны понимать, что это за люди», — заявил директор артиста Кирилл Фельдман. Еще недавно 32-летний исполнитель кричал, что ноги его больше не будет в России. Своим заявлением Макс не только вызвал гнев у коллег, но и огорчил преданных слушателей.Макс Барских «Я давал, даю и буду давать концерты по всему миру для людей из Восточной Европы! Кто вам сказал, что Россия меня вытянула? Это вам повезло что я туда заезжал. Слава Богу, что освободилось время от посещения ваших городов», — дерзил Барских. Напомним, Максу ответили чуть ли не все звезды отечественного шоу-бизнеса. Певица Слава, Ольга Бузова, Иосиф Пригожин, Ксения Бородина, Тимати и другие попытались поставить Барских на место. Последний и вовсе записал видеообращение в адрес коллеги. «Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? — обращался Тимати к Максу. — Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто».