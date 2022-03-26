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Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке

Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке


Аналитик игровой индустрии Piers HR на GDC опубликовал информацию о популярности различных игровых сервисов по подписке на западном рынке. Согласно результатам исследования, подписка Game Pass тотально лидирует над конкурентами. Статистика основана на потребительских расходах в 4 квартале 2021 года.

Как показано в статистике, распределение рынка среди подписочных сервисов следующее:



Xbox Game Pass 60%



Apple Arcade 9%



Google Play Pass 7%



PlayStation Play 7%



EA Play 7%



Ubisoft Plus 4%



Other 6%

Несмотря на впечатляющие цифры Game Pass, сами подписочные сервисы — это все еще небольшая часть игрового рынка.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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