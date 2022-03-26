Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке





Аналитик игровой индустрии Piers HR на GDC опубликовал информацию о популярности различных игровых сервисов по подписке на западном рынке. Согласно результатам исследования, подписка Game Pass тотально лидирует над конкурентами. Статистика основана на потребительских расходах в 4 квартале 2021 года.

Как показано в статистике, распределение рынка среди подписочных сервисов следующее:

Xbox Game Pass 60%Apple Arcade 9%Google Play Pass 7%PlayStation Play 7%EA Play 7%Ubisoft Plus 4%Other 6%

Несмотря на впечатляющие цифры Game Pass, сами подписочные сервисы — это все еще небольшая часть игрового рынка.