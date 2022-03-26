Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по санкциям

Вадим Карасев

Министр обороны Чехии Яна Чернохова устроила политический демарш из-за позиции Венгрии по антироссийским санкциям, отказавшись ехать на саммит группы V4 в Будапешт.

Мероприятие намечено на 30-31 марта.

"Я не поеду на встречу глав минобороны группы V4 в Будапеште. Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь", - цитирует министра iRozhlas.

Она также предоставила другим коллегам из V4 право решать, ехать ли им в Будапешт на саммит.

МИД Венгрии неоднократно озвучивал позицию страны по поводу антироссийских санкций и ситуации на Украине. Так, глава ведомства Петер Сийярто говорил, что Будапешт не будет отказываться от покупки углеводородов у России, не намерен поставлять Киеву оружие, не собирается поддерживать введение бесполетной зоны над Украиной и отправку туда миротворцев, если такие решения примут в НАТО.







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