Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по санкциям
Министр обороны Чехии Яна Чернохова устроила политический демарш из-за позиции Венгрии по антироссийским санкциям, отказавшись ехать на саммит группы V4 в Будапешт.
Мероприятие намечено на 30-31 марта.
Она также предоставила другим коллегам из V4 право решать, ехать ли им в Будапешт на саммит.
МИД Венгрии неоднократно озвучивал позицию страны по поводу антироссийских санкций и ситуации на Украине. Так, глава ведомства Петер Сийярто говорил, что Будапешт не будет отказываться от покупки углеводородов у России, не намерен поставлять Киеву оружие, не собирается поддерживать введение бесполетной зоны над Украиной и отправку туда миротворцев, если такие решения примут в НАТО.
Венгрия санкции Яна Чернохова