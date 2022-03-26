Гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Добро пожаловать в новую неделю и во второй месяц весны. Нас ждет яркое и позитивное, однако не совсем простое время. Астрологи рассказали, как каждому из Знаков Зодиака вести себя, чтобы удача стала приходить чаще.

Что сейчас точно стоит делать всем нам, так это следовать восьми законам энергии, чтобы заставить энергетические потоки работать на нас. Это то самое время, когда необходимо следовать правилам, а не нарушать их. Вселенная не потерпит хаоса и неразберихи в нашей жизни. Звезды и планеты хотят, чтобы мы выбрали путь следовали ему. Только так в наших мыслях сохранится порядок и гармония.

Овен

Овны в эти семь дней станут очень активными и продуктивными во всех делах. Им стоит действовать максимально решительно. Желательно выбрать пусть самостоятельности и самодостаточности, так как вокруг будет очень много неприятных и заносчивых заносчивым людей. Достичь успеха в любом деле помогут специальные практики и ритуалы. Также мощным катализатором успеха станет умение абстрагироваться от мнения окружающих. Люди могут быть недовольны поступками и решениями Овнов, но не нужно слишком резко реагировать на их критику и недовольство.

Телец

Самыми опасными днями недели астрологи считают понедельник и субботу. В эти дни будут опасные аспекты планет, которые, к сожалению, негативно повлияют на дела и самочувствие Тельцов. Также эти аспекты могут спровоцировать шквал неприятных мыслей и сомнений. Заговоры от тоски и уныния спасут Тельцов от самокопания. В новых начинаниях этим людям стоит быть чуточку осторожнее, но, опять-таки, это актуально будет только для 28 марта и 2 апреля. В остальные дни люди данного Знака будут на гребне волны. Это важная неделя, поскольку на ней Тельцы смогут поставить перед собой новые цели.

Близнецы

Астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам избавиться от хлама и мусора в доме. Начало второго месяца — это очень важное время, которое нужно обязательно встретить в чистоте и порядке. Что касается выбора стороны, то астрологи советуют играть исключительно за команду добра. Не нужно поступать против своей совести, потому что это может спровоцировать шквал недовольства окружающих и образование черной полосы в жизни в целом. Также Близнецам категорически не рекомендуется менять приоритеты. Нужно пытаться разрешить те проблемы, которые были актуальны ранее.

Рак

Звезды благоволят странникам на этой неделе, рожденным под Знаком Рака. Это наилучшее время для командировок, заграничных поездок, посещения новых мест. Раки смогут привлечь в свою жизнь любовь, удачу и достаток. Во всех жизненных направлениях их может ожидать большая удача, особенно если они начнут следовать советам фэн-шуй на каждый день. Энергетика планет на этой неделе плохо подходит для длительного уединения. Нужно как можно больше общаться с людьми. Некоторые личности из окружения Раков смогут дать им полезный совет.

Лев

Львам на этой неделе предстоит много работать. Всем тем, кто работает интеллектуально, необходимо воспользоваться семью эффективными техниками и советами для улучшения концентрации и внимания. Особенно полезным это будет для представителей таких профессий как бухгалтер, финансист, аналитик. В любовной сфере практически всех Львов ждут приятные внеплановые изменения. Кто-то сможет повстречать на своем пути вторую половинку, а кому-то удастся перевести уже существующие отношения на новый уровень. Это очень благоприятное время, в которое нужно действовать.

Дева

Девам стоит перестать копаться в прошлом. Пришла пора перестать совершать ошибки, которые мешают быть счастливыми. Ночные светила хотят намекнуть Девам, что их счастье зависит только от них самих. Не исключено, что Девы смогут помочь своим близким, родственникам, друзьям. Помогая получать удовольствие от мелких радостей окружающим, сами Девы будут становиться более счастливыми, довольными жизнью. Их мир может полностью измениться, причем в лучшую сторону. Удача рядом — нужно лишь дотянуться до нее.

Весы

Весам необходимо в первую очередь помнить о том, что у них на этой неделе могут появиться новые враги и недоброжелатели. Опасность может исходить даже от некоторых знакомых людей. Обереги для дома и семьи помогут уберечь своих близких от проблем. В целом период благоприятен для духовных практик, молитв, медитаций и даже для осознанных сновидений. Астрологи настоятельно советуют Весам научиться прощать обиды, а также дать зажить старым ранам, не думая о том, что происходило в недавнем прошлом. Нужно двигаться дальше.

Скорпион

Скорпионам ночные светила хотят помочь в обретении счастья и гармонии. Если в жизни этих людей слишком много забот и проблем, звезды и планеты обязательно подскажут, как от всего этого избавиться. Возможно, что на работе и в бизнесе у Скорпионов появятся новые задачи, причем не самые простые. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, что нужно делать, если работа вытягивает все силы. Такие советы будут крайне полезными для многих представителей Знака. Самое главное сейчас — не принимать спонтанные решения. Нужно быть осторожнее.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе ночные светила помогут найти свое истинное предназначение. Если перед представителями данного Знака давно стоит такая задача, им стоит воспользоваться тремя духовными способами, которые ускорят этот процесс в значительной степени. Если в деловой и финансовой сфере полезной станет расчетливость, то в любви лучше дать волю искренности и честности. Астрологи не советуют провоцировать окружающих на недоверие. Это очень важный период, в который нельзя терять уважения близких, друзей и коллег.

Козерог

Козерогам на этой неделе будет везти, но это не понравится некоторым людям из их окружения. Вероятно, что у представителей данного Знака появятся новые недоброжелатели и враги. Чтобы не разрушить собственное биополе, Козерогам придется научиться правильно отвечать на хамство и оскорбления. Не нужно провоцировать людей на негативные эмоции. Если кто-то захочет поругаться или выяснить, кто прав, а кто виноват, не стоит вступать в полемику. Козероги на гребне волны, поэтому им любыми способами стоит бороться за свое счастье. Это очень важно время.

Водолей

Водителям на этой неделе предстоит много общаться по работе и знакомиться с людьми в целом. В такие периоды необходимо четко осознавать, кто из новых знакомых может быть полезным, а кто может оказаться врагом. Чтобы узнать характер человека получше, нужно проанализировать его предпочтения в еде. Также можно положиться на интуицию, которую существенно укрепят звезды и планеты. Астрологи также рекомендуют Водолеям отказаться от многозадачности. Нужно быть последовательными и не браться за всё подряд. Нельзя также давать пустые обещания — это может очернить репутацию.

Рыбы

Астрологи считают, что ночные светила сделают работу подсознания Рыб корректной. Указывать на это могут семь довольно точных признаков. В делах и на работе Рыб ожидают большие победы, много удачи и озарений. В любви ветер также может смениться со встречного на попутный. Жизнь Рыб круто изменится в положительную сторону. Чтобы не растерять удачу на пути к цели, не нужно отклоняться от стандартного распорядка дня. Астрологи рекомендуют заниматься привычными делами и не рисковать по чем зря.