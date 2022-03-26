Илья Авербух рассказал о сексе после ссор

Фигурист Илья Авербух высказался о ссорах с Лизой Арзамасовой. Илья Авербух старше своей избранницы на 22 года. Пара поженилась в конце 2020 года, а в 2021 у них родился очаровательный сын Лев. Лиза сейчас полностью отдает себя материнству и регулярно показывает, какие успехи делает наследник. Авербух же не перестает усердно трудиться и создавать ледовые шоу, он не раз признавался, что для него важно, как молодая жена относится к его проектам. Поклонники нередко спрашивают, как паре удается сохранять гармонию, учитывая значительную разницу в возрасте, часто ли супруги ссорятся. Илья рассказал о конфликтах в семье. Фигурист считает, что в скандалах нет страсти, только негатив, несмотря на то, что его супруга как-то высказала иное мнение.Илья Авербух с семьей «Лиза как-то сказала: «Может, поругаемся для драйва, чтобы испытать. Есть теория, что надо сталкиваться, надо выплескивать. В этом появляется страсть. Зато какой секс будет после того, как мы поругаемся». А я считаю, наоборот, что появляется небольшая трещина, которую потом не склеить», – поделился Авербух. Создатель «Ледникового периода» считает, что в семье нужно оберегать друг друга от лишних негативных переживаний. Он рассказал, что они с Лизой живут в идиллии, стараются не ссориться и строить вокруг гармонию. «Мы в этой благости, нирване, но это не значит, что мы скучные, ходим с леденцами, нам очень хорошо», – объяснил Илья.