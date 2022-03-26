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Илья Авербух рассказал о своем сыне

Илья Авербух рассказал о своем сыне
Фигурист Илья Авербух против того, чтобы старший сын шел по его стопам. Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух — отец двух сыновей. Старшего наследника Мартина ему родила первая жена, фигуристка Ирина Лобачева. А младшего — Льва — вторая супруга, актриса Лиза Арзамасова. После развода Илья Авербуха и Ирины Лобачевой Мартин остался жить с папой. Сейчас он живет в новой семье отца и отлично ладит с молодой мачехой Лизой Арзамасовой. Илья Авербух признался, что никогда не давил на старшего сына, пытаясь навязать ему свое мнение по поводу выбора будущей профессии.
Илья Авербух с женой «Было прямо ощущение, что я категорически не хочу, чтобы он шел по моим стопам — в фигурное катание, дорогой тяжелою, сложною. Цель — пусть будет просто хорошим человеком. Пусть потом сам выберет, чем заниматься. Я не говорю, что что-то дурное там случилось», — высказался Илья Авербух в разговоре с Ириной Безруковой на YouTube-шоу «Начало». Илья Авербух добавил, что рад и горд тем своим старшим сыном и верит, что у него большое будущее. «Мартин поступил в институт, хорошо учится, хороший парень. Я вижу в нем хороший потенциал, он многого сможет достичь», — уверен Илья Авербух.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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