Илья Авербух высказался о своих романах

Фигурист Илья Авербух рассказал о своих отношениях с женщинами. Известный фигурист, продюсер и создатель ледовых шоу Илья Авербух счастлив в браке с молодой женой, актрисой Лизой Арзамасовой. В августе прошлого года у пары родился сын Лев. Между тем Илья Авербух входит в число тех мужчин, которым часто приписывают романы с красивыми девушками. «Я все время удивляюсь — какое количество романов? Какое такое мнение? Может, оно мне и приятно, что я такой мачо. Но объективно, даже если вы посмотрите…Мы с Ириной развелись, когда мне был 31 год. Порядка пятнадцати лет я жил один, как свободный, холостой мужчина.Илья Авербух И если вы посмотрите официальные истории, их было всего три-четыре. И при этом я ни разу ни с кем не выходил в свет. И официально ничего не заявлял. Но лучше так, а то подозрительно, что я пятнадцать лет был один», — сказал Илья Авербух во время беседы с Ириной Безруковой на ее YouTube-шоу «Начало». Илья Авербух уточнил, что он невлюбчивый человек. Он слишком погружен в работу и карьеру и не хотел себя растрачивать на ни к чему не обязывающие отношения. «Пятнадцать лет я был один, были встречи, но я не строил отношения. Первый и последний раз это была Лиза. Я не хотел себя растрачивать», — добавил Илья Авербух.