Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют





Анонсированная летом 2020 года новая часть Skate, которая создается новой студией Electronic Arts — Full Circle, находится уже в стадии тестирования. Об этом сообщил известный игровой инсайдер Том Хендерсон, сославшись API Origin. Как отмечает Том Хендерсон, игра называется в процессе теста просто Skate, из-за чего есть вероятность, что такое у нее и будет финальное название — она может стать не новой номерной частью, а перезагрузкой серии.





После анонса Skate появлялись слухи, что игра может быть условно-бесплатной. Том Хендерсон отмечает, что у его источников нет такой информации. Но есть предположения, что новый Skate получит поддержку полного кроссплатформенного мультиплеера.

Напомним, летом этого года EA не планирует проводить традиционное мероприятие EA Play Live.