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Кармические задачи Козерогов и пути их решения

Кармические задачи Козерогов и пути их решения

Никто их нас не приходит в этот мир случайно. У каждого есть определенные задачи, поставленные перед нами самой судьбой и мирозданием. Эти задачи называются кармическими. Астрологи рассказали, какие цели стоят перед большинством Козерогов.


Ранее мы рассказывали о том, как вы можете узнать о своих кармических задачах при помощи нумерологии. Настало время немного углубиться в эту тему, узнав о том, какие задачи Вселенная может ставить перед Козерогами.

Поиски истины

Козерогам жизненно необходимо изучать что-то новое, стремиться к познанию мира через чтение, обмен опытом и информацией. Это люди, которым интересны процессы, происходящие как внутри их самих, так и снаружи — в окружающем мире. Козероги часто скрывают от окружающих свое желание узнать этот мир получше, но они не могут скрыть его от себя. Это крайне мотивированные люди, интерес которых к происходящим вокруг них процессам растет по экспоненте. Понимание того, по каким принципам работает мироздание, дает им удовлетворение и спокойствие, счастье. Именно за этим они и пришли в этот мир — чтобы лучше его изучить.

Работа и труд

В прошлой жизни Козероги, скорее всего, были беспечными и им всё давалось очень легко — богатство и успех буквально шли к ним в руки, либо они появлялись на свет уже богатыми и ни в чем не нуждающимися. В этом воплощении Вселенная наделила их большими планами и целями, которые не получится реализовать, если сидеть и ждать у моря погоды или надеяться на помощь родителей, друзей. Козероги должны познать простую истину о том, что все приходит с трудом и стараниями. В противном случае они в следующий раз родятся с еще большими планами, но с меньшими возможностями и талантами.


Раскрытие чувственности

Козерогам стоит научиться открываться людям. Это очень важно, поскольку в прошлых жизнях они могли этого не делать. Они попросту не умеют доверять окружающим. Это не значит, что нужно верить каждому встречному. Просто стоит быть чуть менее закрытыми и нелюдимыми. Козерогам нельзя стыдиться своих эмоций, слабостей. Если они научатся открыто говорить обо всём этом, их настигнет просветление.

Сохранение внутренней стабильности

Этот мир проверяет всех Козерогов на прочность. Перед всеми Козерогами стоит одна очень важная задача — оставаться всегда в гармонии с собой и не выходить из состояния равновесия. Как только Козероги начинают нервничать и переживать, их жизнь превращается в одну сплошную проблему.

Отказ от материальных ценностей

Козерогам важно работать, но не для обогащения, а для оказания помощи окружающим людям. Деньги и признание придут вместе с успехом на этом фронте. Именно поэтому астрологи советуют всем козерогам искать максимально полезную для общества профессию. Из представителей данного Знака получаются идеальные врачи, преподаватели, добросовестные политики и управленцы. Они могут сделать этот мир лучше, так что упускать такую возможность попросту нельзя.

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По материалам: dailyhoro.ru

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