Контролировать безопасность дорог будут по новым правилам
Тема: Постановления правительства
02:07 Автор: Юлия Сапрыгина
Утвержден порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
Соответствующее постановление кабмина от 16 марта 2022 года № 384 вступает в силу 26 марта.
Правительство закрепило, как проводится госконтроль (надзор) за реализацией региональными и местными властями полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и соблюдением требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Отмечается, что в рамках госконтроля проводятся плановые и внеплановые проверки, принимаются меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.
Общий срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Госконтроль (надзор) осуществляется МВД.
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