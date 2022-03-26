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Контролировать безопасность дорог будут по новым правилам

Контролировать безопасность дорог будут по новым правилам

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Утвержден порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

Соответствующее постановление кабмина от 16 марта 2022 года № 384 вступает в силу 26 марта.

Правительство закрепило, как проводится госконтроль (надзор) за реализацией региональными и местными властями полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения  и соблюдением требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Отмечается, что в рамках госконтроля проводятся плановые и внеплановые проверки, принимаются меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.



Общий срок проверки не может превышать 20 рабочих дней.

Госконтроль (надзор) осуществляется МВД.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#транспорт #безопасность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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