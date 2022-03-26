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Ксения Собчак высказалась о побеге Анатолия Чубайса

Ксения Собчак высказалась о побеге Анатолия Чубайса
Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о поступке политика. Накануне СМИ сообщили об отъезде Анатолия Чубайса, который оставил пост чиновника и отправился в Стамбул. Эта новость активно обсуждается в общественных кругах. По этому поводу уже высказалась представитель МИДа Мария Захарова, а также Владимир Соловьев — по его мнению, «дышать стало легче». В ситуацию решила включиться и Ксения Собчак, которая в прошлом году делала интервью с супругой политика Авдотьей Смирновой. «Чубайса глубинный народ ненавидит за приватизационную реформу, без которой невозможно было бы сломать СССР. Но мне кажется, что Анатолий Борисович и не добивался любви народа. Он ничего не сделал для того, чтобы его полюбили. Более того, он прекрасно осознавал, что его дела не вызовут народной любви», — говорит тележурналистка
Ксения Собчак Если углубиться в историю, то и он, и Гайдар всегда понимали, что принимают непопулярные решения, в том числе и касающиеся приватизации. «И боюсь, мало кто сегодня способен на непопулярные у народа, но необходимые решения. Главное — чтоб соцпакет выплачивался, а заблокировать валютные счета, ограничить финансовую свободу — все это только глубинный народ обрадует. Как и отьезд Чубайса», — рассуждает Ксения. Увидев в СМИ кадр с Анатолием Борисовичем у стамбульского банкомата, она не только удивилась его решению, но и посчитала это символичным итогом его государственной деятельности. Напомним, Чубайс вместе с супругой улетели из России в 20-х числах марта. До этого он подал заявление об увольнении с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию. Информацию об этом подтвердили в Кремле. Анатолия Борисовича называют одним из самых известных политиков страны. Он стал широко известен в 90-е, когда работал главой администрации президента, а позже возглавил министерство финансов. В 2008 году Чубайс стал работать в российской компании «Роснано». После ухода оттуда в 2020 году он занял пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию — до марта 2022 года.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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