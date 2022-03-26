Лариса Гузеева показала свою новую любимицу

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что души не чает в новом члене семьи. Лариса Гузеева является счастливой женой и мамой двоих детей. Как не раз признавалась знаменитость, своих наследников она обожает и никогда не дает в обиду. А на днях звезда экрана показала нового члена семьи. Лариса Гузеева официально была замужем три раза. Своего первенца — сына Георгия она родила в 1992 году от второго мужем Кахи Толордава. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до рождения сына. Прожив с мужем чуть больше года, Гузеева подала на развод. С 1999 года Лариса Андреевна замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Пара воспитывает дочь Ольгу, которую в семье все ласково зовут Леля.Ольга Бухарова с Жужой Как признается актриса, ее сын и дочь выросли и разъехались. У каждого из наследников свои дела и личная жизнь. Актриса по отпрыскам очень тоскует. Потому решилась обзавестись домашним питомцем. Это мохнатая обаяшка абрикосового цвета породы мальтипу по кличке Жужа.Любимица Ларисы Гузеевой - Жужа «Эта Жужа украла у меня сердце❤️»,- подписала фото Гузеева. Кстати, года два назад Гузеева призналась, что написала завещание. «Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила. Если мои дети выбросят меня на помойку, я буду на этой помойке отмаливать. Я не сожалею. Я все отписала на детей. Дети главнее. Даже если так случится, что если с молодыми замучу, все детям. Это правильно», — сказала, как отрезала актриса.