Microsoft не собирается препятствовать профсоюзу Raven





Уже несколько месяцев сотрудники студии Raven Software пытаются создать «профсоюз тестировщиков». Издательство Activision Blizzard, которому принадлежит студия, всячески мешает организовать профсоюз, не признавая его легитимность для решения вопросов.

Компания Microsoft сейчас ведет сделку по приобретению Activision Blizzard. Газета washingtonpost получила комментарий от представителя компании Microsoft юрисконсульта Лизы Танци. Она заявила, что Microsoft не будет препятствовать профсоюзу:

Microsoft признает, что сотрудники Activision Blizzard имеют право принимать решение о присоединении к профсоюзу, и мы не будем препятствовать этому.

Напомним, сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня 2023 года, сейчас ее проверяют антимонопольные органы разных стран.