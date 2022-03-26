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Настя Ивлеева высказалась о жизни после развода

Настя Ивлеева высказалась о жизни после развода
Ведущая Настя Ивлеева не долго была замужем за рэпером.   Телеведущая и рэперу Элджею не удалось сохранить брак: в июле прошлого года пара объявила о разводе. Кто стал инициатором расставания, до сих пор не понятно. Сначала все решили, что именно телеведущая ушла от Алексея Узенюка (это настоящее имя артиста), потому что стала более успешной и состоятельной. Однако Ивлеева в интервью не раз уверяла, что больше всего боится потерять Элджея, так что не исключено, что ее страхи воплотились в реальность. В последних интервью Ивлеева признавалась, что развод пагубно сказался на ее состоянии. Однако теперь Настя смогла избавиться от эмоционального опустошения, и больше не грустит из-за развода. Телеведущая рассказала, что теперь все изменилось и ее жизнь просто прекрасна.
Настя Ивлеева с бывшим мужем «Жизнь есть всегда. Особенно после развода. И жизнь эта прекрасна. Конечно, мы все пропускаем через себя. Особенно бывших мужей, но нужно этот момент как-то пережить, справиться с ним», — заявила Ивлеева в личном микроблоге. Напомним, Элджей и Ивлеева познакомились в 2018 году в компании друзей. Многие тогда считали, что их роман — всего лишь пиар, чтобы стать еще популярнее. Но вскоре они сыграли свадьбу, причем тайную — в сентябре 2019 года. Правда, брак продлился меньше двух лет — в июле 2021 года пара объявила о расставании. Несмотря на то, что Ивлеева тяжело пережила расставание, сейчас ее связывают дружеские отношения с бывшим мужем. Теледива часто вспоминает о нем с теплом и периодически с ним видится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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