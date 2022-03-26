Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора

Вадим Карасев

Предмет, напоминающий морскую мину, утром 26 марта был обнаружен коммерческим судном у входа в пролив Босфор в территориальных водах Турции. Очевидцы сняли его на камеру.

"Командование береговой охраны приняло меры в отношении похожего на мину объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели", - сообщает в турецких СМИ.

Позже минобороны Турции проинформировало в соцсетях, что мина была нейтрализована.

Неделей ранее ФСБ России сообщила о том, что украинские военные после начала российской спецоперации заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Для этого были использовано 420 якорных мин старого образца ЯМ и ЯРМ. По данным ФСБ, во время шторма удерживающие мины тросы стали рваться, из-за чего они оказались в свободном плавании. Несколько дней назад о дрейфующих в Черном море минах предупреждали ВМС Турции.

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