Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора

Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора

Предмет, напоминающий морскую мину, утром 26 марта был обнаружен коммерческим судном у входа в пролив Босфор в территориальных водах Турции. Очевидцы сняли его на камеру.

"Командование береговой охраны приняло меры в отношении похожего на мину объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели", - сообщает в турецких СМИ.


Позже минобороны Турции проинформировало в соцсетях, что мина была нейтрализована.

Неделей ранее ФСБ России сообщила о том, что украинские военные после начала российской спецоперации заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Для этого были использовано 420 якорных мин старого образца ЯМ и ЯРМ. По данным ФСБ, во время шторма удерживающие мины тросы стали рваться, из-за чего они оказались в свободном плавании. Несколько дней назад о дрейфующих в Черном море минах предупреждали ВМС Турции.

спецоперация в Донбассе Босфор и Дарданеллы морские мины
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Вера Брежнева выступит в России за приличный гонорар
Вера Брежнева выступит в России за приличный гонорар
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях
Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty
Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty
Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора
Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора
Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по санкциям
Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции
Xbox стал официальным партнером Французской федерации футбола
Xbox стал официальным партнером Французской федерации футбола
Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей Playstation и Nintendo
Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей
Вяльбе предупредила о тяжелых последствиях изоляции российских лыжников
Вяльбе предупредила о тяжелых последствиях изоляции российских
Сбежавшая Вера Брежнева оказалась владелицей солидной недвижимости в Италии
Сбежавшая Вера Брежнева оказалась владелицей солидной недвижимости в
Ксения Собчак высказалась о побеге Анатолия Чубайса
Ксения Собчак высказалась о побеге Анатолия Чубайса
Напоминаем: последние выходные для этих 3 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 3 игр из Game Pass
Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции
Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции

Топ на сегодня

Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+
Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+
Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец
О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец

Еще по теме

Турция предупредила корабли о дрейфующих в Черном море украинских минах
В водах Греции могли пропасть корабли береговой охраны Турции
В Турции движение через Босфор приостановили из-за столкновения судов
ВСУ заявили о находке российской кассетной мины