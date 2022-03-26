Основные возможности использования eSIM

Вадим Карасев

eSIM – это, по сути, та же сим-карта, которая физически располагается на материнской плате смартфона. Однако в этом случае для того, чтобы приобрести новый тариф или просто сменить оператора, посещать офис уже не нужно.

Традиционная сим-карта изначально не позволяла переписывать данные, которые могли бы отвечать за привязку к оператору и конкретному номеру. Подобную настройку можно многократно проводить, используя eSIM, на которой дополнительно сохраняется несколько номеров одновременно, подробнее об этом рассказано на https://esim.ninja/.

На каких устройствах может работать eSIM

На самом деле подобная технология относительно нова, а потому присутствует только во флагманах – это Apple, Samsung с 2020 года и Huawei, который только начал работать в данном направлении (eSIM предлагается в таких моделях, как Huawei p40 и Huawei p40pro).

Дополнительно подобным решением оснащаются планшеты iPad с модулем сотовой связи 2019 года и др.

Особенности активации и настройки

Изначально следует убедиться в том, что гаджет поддерживает eSIM. В этом случае карту нужно активировать, одновременно создавая профили для нескольких номеров. В памяти eSIM может сохраняться до 5 профилей, при этом операторы и тарифы могут быть разными. Один из них становится активным.

Для добавления номера необходимо получить QR-код у оператора, отсканировать его на смартфоне, подключенном к Сети, и активировать полученный профиль в настройках.

Преимущество заключается ещё и в том, что можно использовать перенастраивание до 100 раз. Это актуально, если загруженный профиль был удалён со смартфона и ему требуется восстановление. Во всём остальном использование eSIM аналогично применению обычной сим-карты, такая виртуальная сим карта в Германии пользуется повышенным спросом, равно как и в некоторых других странах.

Если код забыт, то восстанавливается он через оператора, через него же блокируется номер, если телефон украден или утерян.

Почему такое решение считается удобным

В большинстве сценариев можно говорить о том, что применение eSIM предпочтительнее обычной сим-карты. Её нельзя сломать, она не теряется и всегда вставлена правильно. Опять же, стоит отметить гибкость применения различных тарифов и возможность сохранить до пяти номеров. Они всегда остаются под рукой и переключаются при необходимости посредством использования традиционного меню.

Для владельцев iPhone активация eSIM является ещё и возможностью использовать две симки.



