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Петербургские депутаты просят запретить рекламу сексуальных услуг и ввести крупные штрафы

Петербургские депутаты просят запретить рекламу сексуальных услуг и ввести крупные штрафы

09:00  Автор: Александра Медведева



В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесена инициатива по изменению федерального закона «О рекламе». Депутаты Павел Крупник и Денис Четырбок предлагают дополнить статью 7 ФЗ №38, в которой перечислены недопустимые объекты рекламирования, сексуальными услугами. В этой статье также содержатся запреты на рекламу наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, табака, абортов и других сомнительных товаров и услуг.

Как пояснил на заседании комитета по законодательству петербургского парламента депутат Павел Крупник, речь идёт о расклеенных объявлениях на остановках транспорта, на стендах с афишами, на фасадах домов. «Зачастую такие объявления носят скрытый характер предложения сексуальной услуги: на разноцветных листовках указаны женские имена, номера телефонов и призывы к «отдыху», — пояснил парламентарий.

Депутата волнует не только морально-нравственный аспект и то, что объявления попадаются на глаза детям, но и материальная сторона вопроса. Распространители не ограничиваются наклеиванием одной листовки. Например, афиша с объявлением о концерте известного исполнителя, рекламный стенд компании, часть фасада дома или остановочный павильон могут быть почти полностью обклеены разноцветными «предложениями». Тогда как при попытке их снять, портится сама афиша или поверхность, так как для прикрепления листовок используются сильные клеящие составы.

По его словам, эта проблема характерна для Петербурга, Ленинградской области, ряда других регионов России. «В Петербурге около Московского вокзала и на Старо-Невском проспекте два раза в день делают обход, снимая расклеенные объявления. Через четыре часа они появляются снова», — рассказал Крупник.

По его словам, в Москве эту проблему смогли решить силами местных властей.

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На заседании была рассмотрена ещё одна инициатива, связанная с этим вопросом, о внесении изменений в КоАП РФ с установлением наказания за размещение в общественных местах рекламы сексуальных услуг. Депутат предлагает дополнить кодекс статьёй 14.3, установив штрафы за подобные деяния для граждан от 25 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.   



#Петербург


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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