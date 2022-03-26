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Путин подписал закон, снижающий административную нагрузку на малый бизнес

Путин подписал закон, снижающий административную нагрузку на малый бизнес

12:40  Автор: Кристина Стащенко



Президент Владимир Путин подписал закон, им снижается нагрузка на малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации. 

Госдума и Совет Федерации одобрили документ на пленарных заседаниях 23 марта. Соответствующие поправки вносятся в КоАП. 

В частности, законом вводится предупреждение в качестве единственно допускаемого административного наказания за впервые совершенное административное правонарушение для некоммерческих предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом такое нарушение не должно создавать угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба окружающей среде и имуществу.


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Также предусмотрено уменьшение размера административного штрафа для социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП, относящихся к категориям микро- и малых предприятий, за счет распространения на них тех же правил, что действуют для индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, за несколько однотипных административных правонарушений по одному составу и в рамках одной проверки предлагается назначать только один штраф.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#бизнес

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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