Путин подписал закон, снижающий административную нагрузку на малый бизнес
12:40 Автор: Кристина Стащенко
Президент Владимир Путин подписал закон, им снижается нагрузка на малый бизнес, индивидуальных предпринимателей и социально ориентированные некоммерческие организации.
Госдума и Совет Федерации одобрили документ на пленарных заседаниях 23 марта. Соответствующие поправки вносятся в КоАП.
В частности, законом вводится предупреждение в качестве единственно допускаемого административного наказания за впервые совершенное административное правонарушение для некоммерческих предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом такое нарушение не должно создавать угрозы жизни и здоровью людей, а также ущерба окружающей среде и имуществу.
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Также предусмотрено уменьшение размера административного штрафа для социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП, относящихся к категориям микро- и малых предприятий, за счет распространения на них тех же правил, что действуют для индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, за несколько однотипных административных правонарушений по одному составу и в рамках одной проверки предлагается назначать только один штраф.
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