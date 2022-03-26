Сбежавшая Вера Брежнева оказалась владелицей солидной недвижимости в Италии

40-летняя певица Вера Брежнева вместе с Константином Меладзе приобрели две виллы в любимой ими Италии. На днях певица Вера Брежнева призналась — вот уже месяц она живет в Италии. Она и раньше часто говорила о том, что ей очень нравится эта страна. Признаться в том, где она находится, ей пришлось из-за того, что в Сети возникли слухи об эмиграции звезды в Польшу. «Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше, а в Италии, где нахожусь почти месяц. Пункты есть по всей Европе. Мы делаем одно дело. Просто есть пункты побольше и поменьше», — пояснила звезда. Италию для проживания Брежнева выбрала совершенно не случайно. Во-первых, ей там нравится. Во-вторых, там Вера вышла замуж за Константина Меладзе. А в-третьих, у Брежневой и ее супруга есть шикарный дом в Форте-деи-Марми, сообщает издание «Комсомольская правда».Вера Брежнева и Константин Меладзе Также Вера и Константин владеют особняком на берегу озера Гарда. Согласно приблизительным оценкам риелторов, такая недвижимость недешево обошлась владельцам — каждая вилла стоит от двух миллионов евро. Брежнева не скрывала дом от поклонников и показывала его виды в соцсетях. Также известно, что экс-солистка «ВИА Гры» учит итальянский язык — вероятно, чтобы более уютно чувствовать себя в другой стране.Вера Брежнева Отметим. что Брежнева — уроженка Украины, однако она много лет выступала в России, где и получила большую популярность, выступая на премиях, концертах и корпоративах. Сейчас будущее на российском рынке для Веры является очень туманным — сможет ли она легально выступать на сцене после своих высказываний в Сети. Впрочем, сама артистка говорит, что сейчас о возобновлении творческой деятельности речи вообще не идет. По словам Брежневой, ей сейчас не до этого. Напомним, Вера Брежнева родилась и выросла на Украине. Все ее детство прошло там, а потом она попала в группу «ВИА Гра» и стала часто выступать в России. Она считалась настоящим секс-символом современной сцены.