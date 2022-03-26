Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+

Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+


24 марта состоялся релиз сериала Halo на Paramount+. Сериал должен был выйти и в России в сервисе Амедиатека, но он там так и не появился, несмотря на заявленную премьеру 25 марта, — российских зрителей сериала лишили из-за санкций. Однако в Paramount+ сериал стал успешен, несмотря на не самые лестные отзывы о нем.

Paramount+ объявил, что сериал Halo стал самой просматриваемой премьерой за первые сутки. Точные цифры не сообщаются, прошлый рекорд был у сериала «1883», который собрал в день премьеры около 4,9 миллионов зрителей. Соответственно, показатель у первого эпизода сериала Halo выше.

Напомним, что сериалы на Paramount+ выходят не целиком сезоном, а по одной серии в неделю. Выходить Halo будет до 19 мая. Уже известно о планах создателей сериала продлить его на второй сезон.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют
Аналитик назвал цену добавления Marvel’s Guardians of the Galaxy в Game Pass
Аналитик назвал цену добавления Marvel’s Guardians of the Galaxy в
Вера Брежнева выступит в России за приличный гонорар
Вера Брежнева выступит в России за приличный гонорар
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях
Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty
Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty
Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора
Очевидцы сняли первую украинскую мину, добравшуюся до Босфора
Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции Будапешта по санкциям
Глава минобороны Чехии отказалась ехать в Венгрию из-за позиции
Xbox стал официальным партнером Французской федерации футбола
Xbox стал официальным партнером Французской федерации футбола
Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей Playstation и Nintendo
Аналитики: Xbox будет расти в ближайшие 4 года, за счет долей

Топ на сегодня

Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+
Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+
Бесплатно сейчас можно забрать карты для Call Of Duty 4 на приставках Xbox
Бесплатно сейчас можно забрать карты для Call Of Duty 4 на приставках
Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
«Хардкорный» платформер The Cub анонсировали для приставок Xbox
«Хардкорный» платформер The Cub анонсировали для приставок Xbox

Еще по теме

Midgart Times: Сериал Halo от Paramount+ уже продлили на 2 сезон
Представлен полноценный трейлер сериала Halo от Paramount+
Официально: Сериал Halo продлили на 2 сезон еще до старта первого
Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей