Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+





24 марта состоялся релиз сериала Halo на Paramount+. Сериал должен был выйти и в России в сервисе Амедиатека, но он там так и не появился, несмотря на заявленную премьеру 25 марта, — российских зрителей сериала лишили из-за санкций. Однако в Paramount+ сериал стал успешен, несмотря на не самые лестные отзывы о нем.

Paramount+ объявил, что сериал Halo стал самой просматриваемой премьерой за первые сутки. Точные цифры не сообщаются, прошлый рекорд был у сериала «1883», который собрал в день премьеры около 4,9 миллионов зрителей. Соответственно, показатель у первого эпизода сериала Halo выше.

Напомним, что сериалы на Paramount+ выходят не целиком сезоном, а по одной серии в неделю. Выходить Halo будет до 19 мая. Уже известно о планах создателей сериала продлить его на второй сезон.