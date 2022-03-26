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Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty

Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty


Некоторое время назад в сети появлялись слухи, что Activision Blizzard в 2023 году может не выпустить новую игру серии Call of Duty. Это весьма необычно для издательства, которое выпускает каждый год новую часть Call of Duty уже порядка 20 лет. Тем не менее, появилась информация, что у издательства будет чем заполнить образовавшийся пробел.

Игровой инсайдер RalphsValve, который ранее уже сообщал точную информацию по франшизе Call of Duty, рассказал о планах Activision Blizzard выпустить в 2023 году ремастеры классических частей серии, вместо новой части. По его словам, речь может идти о ремастерах Call of Duty 1, Call of Duty 2 и Call of Duty: World at War.

Напомним, что именно в 2023 году должна быть завершена сделка Microsoft и Activision Blizzard.

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По материалам: newxboxone

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