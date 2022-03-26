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Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции

Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции
Модель Светлана Бондарчук высказалась о переезде. Звезда в «Телеграме» заявила, что не готова навсегда покинуть родную страну. Про эмиграцию она никогда не думала. При этом бывшая жена режиссера Федора Бондарчука обожает путешествия. «Не путайте туризм с эмиграцией, как говорится. Есть страны, где бы я провела больше времени, чем неделю. Я жила недели три на Бали, месяц — в Лос-Анджелесе, два — в Лондоне. Но я обожаю свой город, и мне только здесь хорошо. Я бы эмигрировать не смогла», сказала Светлана Бондарчук.
Светлана Бондарчук В комментариях пользователи отметили, что Светлана Бондарчук — настоящий патриот своей страны. Они обратили внимание, что некоторые звезды уезжают из России, что, как они думают, в корне неправильно. Поклонники считают, где человек родился, там и надо жить. Напомним, что Светлана Бондарчук летом 2020 года вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Общих детей у них нет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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