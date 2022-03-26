Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле





До конца марта в подписку Game Pass обещают добавить пару интересных проектов. На следующей неделе в подписке появится Crusader Kings III (на Xbox Series X | S) и сразу после релиза станет доступна Weird West.

Что касается апреля, пока известно только о 2 играх, которые добавят в подписку Game Pass в следующем месяце.

MLB The Show 22 — 5 апреля (Xbox). Сразу после релиза симулятор бейсбола станет доступен в подписке Game Pass. Во второй год подряд игра серии MLB The Show выходит в подписке в день релиза.

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Chinatown Detective Agency — 7 апреля (Xbox, PC). Кибернуарное приключение в жанре «point and click» будет в Game Pass сразу после выхода.

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Напомним, что уже известно и об одной игре, которая покинет Game Pass в апреле. Если точнее, 11 апреля из подписки Game Pass для PC удалят дополнения Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep и Forsaken.