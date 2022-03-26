В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов





До релиза LEGO Star Wars: The Skywalker Saga остается около 2 недель, проект станет доступен игрокам уже 5 апреля. В сети появлялось немало материалов по ожидаемой игре во вселенной LEGO. В рамках мероприятия Future Games Show разработчики проекта показали новый трейлер.

В новом трейлере игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga можно видеть антагонистов игры. В рамках LEGO Star Wars: The Skywalker Saga игрокам предстоит сразиться в разными злодеями франшизы — Дарт Вейдер, Боб Фетта, граф Дуку, генерал Гривус и многие другие.

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Игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga от TT Games обещает стать самым масштабным проектом в серии игр LEGO. В ней объединили сюжет сразу 9 эпизодов Star Wars, в игре будет больше 300 персонажей, а суммарное количество героев превысит 800 штук. Выйдет игра на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.