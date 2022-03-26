Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов

В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов


До релиза LEGO Star Wars: The Skywalker Saga остается около 2 недель, проект станет доступен игрокам уже 5 апреля. В сети появлялось немало материалов по ожидаемой игре во вселенной LEGO. В рамках мероприятия Future Games Show разработчики проекта показали новый трейлер.

В новом трейлере игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga можно видеть антагонистов игры. В рамках LEGO Star Wars: The Skywalker Saga игрокам предстоит сразиться в разными злодеями франшизы — Дарт Вейдер, Боб Фетта, граф Дуку, генерал Гривус и многие другие.


Watch this video on YouTube

Игра LEGO Star Wars: The Skywalker Saga от TT Games обещает стать самым масштабным проектом в серии игр LEGO. В ней объединили сюжет сразу 9 эпизодов Star Wars, в игре будет больше 300 персонажей, а суммарное количество героев превысит 800 штук. Выйдет игра на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и прочее
Новости Game Pass за 19-26 марта: 6 новых игр, 9 бонусов, 2 анонса и
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали
Основные возможности использования eSIM
Основные возможности использования eSIM
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически не хотят фотографироваться!
Зачем вы меня мучаете? 15 убойных фото о котах, которые категорически
Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Game Pass тотально лидирует над другими игровыми сервисами по подписке
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Уже известно о 2 играх, которые пополнят Game Pass в апреле
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Сериал Halo оказался крайне успешным и установил рекорд на Paramount+
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют
Инсайдер сообщает, что новую Skate уже тестируют
Аналитик назвал цену добавления Marvel’s Guardians of the Galaxy в Game Pass
Аналитик назвал цену добавления Marvel’s Guardians of the Galaxy в
Вера Брежнева выступит в России за приличный гонорар
Вера Брежнева выступит в России за приличный гонорар
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях
Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях
Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty
Слух: В следующем году могут выйти ремастеры классических Call of Duty

Топ на сегодня

Бесплатно сейчас можно забрать карты для Call Of Duty 4 на приставках Xbox
Бесплатно сейчас можно забрать карты для Call Of Duty 4 на приставках
«Хардкорный» платформер The Cub анонсировали для приставок Xbox
«Хардкорный» платформер The Cub анонсировали для приставок Xbox
Настя Ивлеева высказалась о жизни после развода
Настя Ивлеева высказалась о жизни после развода
Гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года
Илья Авербух рассказал о своем сыне
Илья Авербух рассказал о своем сыне

Еще по теме

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — показали новый геймплей и объявили дату релиза
Похоже, релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga «ушла на золото» — игра выходит в апреле
Lego Star Wars: The Skywalker Saga близка к релизу — игра получает рейтинги в разных странах