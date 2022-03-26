Валерий Меладзе готов выступать в России на определенных условиях

Певец Валерий Меладзе выдвинул особые условия. Артист не отстает от жены брата. Музыкант тоже готов прилететь в Россию, но на особых условиях. Представители артиста показали райдер, который действительно удивляет.Валерий Меладзе Так, 56-летний певец хочет передвигаться исключительно на Mercedes не старше трех лет. Подавать Валерию необходимо только 12-летний виски. Не забываем про суточные... в евро! И это помимо гонорара. Похоже, для Брежневой и Меладзе деньги правда не пахнут. «Выступление Валерия будет стоит 70 тысяч евро (почти 7,5 миллионов рублей по текущему курсу, — прим. ред.), плюс расходы на пребывание, проживание. Мы дадим вам заграничный счет, вы оплатите», — поделился директор Меладзе Сергей Луппов, цитирует «РЕН ТВ».