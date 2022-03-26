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Валерий Меладзе в Telegram-канале вышел на связь с поклонниками

Валерий Меладзе в Telegram-канале вышел на связь с поклонниками
Певец Валерий Меладзе после высказываний о событиях на Украине исчез из соцсетей, но сегодня возобновил общение с поклонниками. Валерий Меладзе высказался о событиях на Украине, за что тут же получил изрядную порцию хейта даже от самых преданных поклонников. В результате публика стала отказываться от его концертов, а сам исполнитель пропал из соцсетей. Несколько недель 56-летний Валерий Меладзе держал паузу и не выходил на связь с фанатами. Нарушить молчание артист решился сегодня. Он опубликовал пост в личном блоге, заверив, что продолжит музыкальную деятельность и уже готовит свежие проекты.
Валерий Меладзе «Привет всем! С вами на связи Валерий Меладзе! Теперь у меня есть свой Telegram-канал, чтобы делиться с вами своим творчеством, новостями и мыслями. И, конечно, буду ждать обратной связи. Начинаем работать!» — написал звезда. Исполнитель хита «Самба белого мотылька» закрыл комментарии к публикации, однако подписчики смогли оставить свои эмодзи-реакции. Многие выразили радость, что любимый артист возвращается на сцену. К слову, свою позицию относительно политической ситуации в мире высказала и его супруга Альбина Джанабаева. 42-летняя певица также обещала не пропадать с радаров. «Я с вами», — написала она в соцсетях. «Любим вас», «Мы соскучились. Вы очень красивая», «Альбина очень шикарная, красивая, мудрая женщина», — ответили ей поклонники. Напомним, что супруги сейчас погружены в родительские хлопоты. Весной прошлого года у них родилась дочь, которую назвали Агатой. Артисты также растят сыновей Константина и Луку. От первого брака у Меладзе есть взрослые дочери: Инга, Софья, Арина. Несмотря на развод родителей, наследницы поддерживают общение с отцом и часто устраивают с ним семейные ужины.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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