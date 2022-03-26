Вера Брежнева выступит в России за приличный гонорар

Певица Вера Брежнева продолжит свою карьеру в России. С недавних пор артистка не может организовывать свою деятельностью в России, где она на протяжении многих лет строила карьеру и зарабатывала приличные деньги. Сейчас артистка проживает в Европе, но все же готова пойти вопреки своим принципам и выступить в нашей стране на частном мероприятии за приличный гонорар. Если артистке достойно заплатить, то она споет для российских граждан. Речь идет о пяти миллионах — именно за эту сумму Брежнева согласна прилететь в нашу страну.Вера Брежнева Журналисты уточнили у директора звезды, точно ли она даст концерт, когда все условия будут соблюдены: «Я повторюсь, что это закрытая вечеринка для российского гостя. Не смутит ли это Веру?». Представитель Брежневой попросил не беспокоиться, заверив, что исполнительница пока настроена на выступления в России. «Я понял. Ну на данный момент дата свободна. Ну смотрите, у нас есть вариант уменьшенного состава, но это все равно — 5-6 музыкантов с ней. Точно не могу сказать сейчас по людям, так как у нас часть ребят украинских — кто-то из них разъехался по понятным причинам. Часть коллектива российская. Мы тоже не понимаем, что будет с выездными документами. Говорю, как есть, смотрим, что можно сделать по передвижениям и так далее. По гонорару могу сказать, что можем обсудить», — сказал концертный директор Веры — Сергей Сметанин.