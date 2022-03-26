Вяльбе предупредила о тяжелых последствиях изоляции российских лыжников

Вадим Карасев

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала факт отстранения россиян от международных соревнований. По её словам, всё это будет иметь тяжелые последствия для спортсменов.

"Если мы проведем один сезон без стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта, то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас - десять шагов назад", - цитирует чемпионку Telesport.

Уровень конкуренции на внутрироссийских соревнованиях нельзя сравнивать с тем, который существует на международных стартах, отметила Вяльбе. Сейчас в Федерации готовы к любому развитию событий, добавила функционер.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии решила отстранить российских лыжников от турниров, которые проводятся на территории страны. Чуть позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила этот запрет на все состязания под эгидой организации.

Ранее Ruposters писал, что лыжница Непряева рассказала об угрозах от норвежских фанатов.

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