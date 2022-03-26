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ВМФ России уничтожил арсенал ВСУ с вооружением и военной техникой

ВМФ России уничтожил арсенал ВСУ с вооружением и военной техникой

Тема: Военная операция на Украине


16:09  Автор: Кристина Стащенко



Малый ракетный корабль Военно-морского флота РФ выпустил крылатые ракеты «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины. Видео запуска опубликовано на сайте Минобороны. 

Уточняется, что ракетная стрельба производилась из акватории Черного моря. Всего было выпущено четыре ракеты. В результате точного попадания в Житомирской области уничтожен арсенал ВСУ с вооружением и военной техникой.

Кроме того, расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил в Киевской области зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» украинской стороны. Попадание по цели контролировалось с помощью беспилотника. Видео также опубликовано на сайте российского военного ведомства. 

ОТРК «Искандер» используется для точного огневого поражения важных военных объектов противника в глубине оперативного построения его войск.


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С 24 февраля на Украине проходит спецоперация армии России, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Спецоперация была начата после просьб Донецкой и Луганской народных республик о помощи в связи с агрессией украинских силовиков и, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит требования Москвы: нейтральный и внеблочный статус, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — суверенными. 



#Украина


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По материалам: pnp.ru

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